Témoignage Viva for Life : "Quand mes enfants souhaitent quelque chose, je dois toujours leur dire non"

La précarité, c’est aussi source d’angoisse. Il y a le regard des autres qui blesse parfois. Et la frustration, de ne pas gâter son enfant comme on le voudrait. Sandrine est maman de trois enfants dont le petit Ugo qui a 18 mois. Elle a souvent le même mot qui revient dans la bouche : non.

Maman célibataire, Sandrine se confiait déjà lundi à l'antenne en interview sur la précarité à laquelle elle est confrontée. Adrien et Sara était à l'écoute de son témoignage dans lequel elle expliquait que ses enfants "comprenaient plus vite la valeur de l’argent que d’autres, la valeur des sentiments aussi".

Mais il est toujours extrêmement compliqué pour elle de devoir renoncer à gâter ses enfants. Les propos sont recueillis par Simon Gérard : "Un mot qui revient souvent dans la bouche quand les enfants veulent quelque chose, c’est non. Non, il n’y a pas assez d’argent, etc. Ou c’est "je vais essayer". Avec Ugo, on a la chance qu’il ne comprenne pas encore trop. Mais ça va commencer. Il va rentrer à l'école l’année prochaine et il va voir que d’autres enfants ont des marques alors que lui pas. Ce sera peut-être des vêtements usés… Ca peut être une source d’angoisse aussi.”