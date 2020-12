Témoignage Viva for Life : "Les enfants passent en premier, et nous les parents on mange les restes"

“Tu fais la file et à la fin tu reçois les colis tout le temps”. Le petit garçon qui vient tous les dimanches reçoit des légumes, des yaourts ou parfois du chocolat. Il est aussi possible de recevoir un repas chaud mais pour ça il faut venir avec une boîte : “pas de boîte, pas de repas” déclare le petit bonhomme. L’attente dans la file peut parfois paraître longue mais il n’est pas tout seul : “J’ai un ami qui vient ici des fois et je joue avec”.

