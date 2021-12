Témoignage Viva for Life : Jeremy ne peut pas chauffer correctement sa maison mal isolée pour ses trois filles

Jeremy ne parvient pas à payer ses factures énergétiques. Sa vieille maison dans laquelle logent aussi ses trois filles est très énergivore, et il ne peut chauffer correctement son habitation. Marco, Sara et Ophélie ont écouté son témoignage poignant à Viva for Life.

Vous l’avez remarqué, les prix du gaz et de l’électricité ont augmenté. Jeremy vit seul avec ses 3 filles. Il a du mal à payer ses factures. Il n’a ensuite plus d’argent pour subvenir aux besoins vitaux de ses enfants.

Il n’est surtout pas aidé par sa maison, mal isolée et donc une vraie passoire énergétique, qui le contraint à chauffer beaucoup pour que ses filles ne vivent pas dans un froid glacial.

"La porte d’entrée, il y a un jour d’un centimètre. Toute la chaleur s’échappe donc quasiment par cette porte avec les courants d’air. Quand il y a un camion qui passe dans la rue, j’ai tous les châssis qui tremblent. C’est du simple vitrage, avec les carreaux aux motifs rectangulaires, c’est vraiment une vieille maison" déplore-t-il.