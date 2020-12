Témoignage Viva for Life : "Je rêve d’avoir une maison, de vivre heureux"

Son fils témoigne “Nous trois, les garçons, on est dans une chambre et les 4 filles dans une autre chambre” et le papa n’est pas hébergé dans le même lieu par manque de place.

Ensuite la famille a été séparée, ils ne dormaient pas tous au même endroit. Certains chez les beaux-parents, d’autres chez leur marraine ou ailleurs. La communication et les transports étaient compliqués donc les contacts peu fréquents : “Ils étaient fort déprimés”. La maman explique que c’est son garçon de 10 ans qui a eu le plus dur de supporter l’éloignement : “A cet âge la on n’est pas bête, on comprend. Tandis que ma fille de 5 ans non, elle était chez sa marraine donc elle était contente”.