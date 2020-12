Témoignage Viva for Life : "Je fais semblant pour que ma fille ne se rende pas compte de notre précarité"

Témoignage Viva for Life Adeline - Viva for Life - 21/12/2020 Viva for Life, ce sont des moments de témoignages parfois difficiles auxquels on ne s'habitue jamais. Après avoir partagé l'émotion de Guy qui s’occupe seul de son petit-fils et qui a du mal à s'en sortir, on se rend compte que beaucoup de parents essaient de ne pas laisser transparaitre les difficultés financières auxquelles ils sont confrontés aux autres mais aussi à leurs propres enfants. Stéphanie Vandreck a recueilli le témoignage d'Adeline qui est au chômage et élève seule ses deux enfants de 7 et 6 ans. Pour elle, "la fin du mois commence déjà le 15". Cette maman déborde pourtant de créativité pour sauver les apparences et faire que ses enfants ne se rendent compte de rien. "On doit trouver tous les jours des astuces pour essayer que les enfants soient le moins impactés par la situation". C'est au contact des autres que les enfants grandissent et s’épanouissent. Malheureusement, certains en sont privés pour des questions financières. Les associations soutenues par Viva for Life tentent de réduire ces inégalités pour donner les meilleures chances à chacun et les parents font preuve d'inventivité pour cacher leurs problèmes et économiser le plus possible : "On apprend à se couper les cheveux soit même, à réparer le pull déchiré, on apprend plein de choses pour que les enfants puissent vivre une enfance la plus normale possible" explique Adeline.