Témoignage Viva for Life : "Grandir dans une institution m'a donné de meilleures chances dans la vie"

La Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette, plus connue sous le nom de La Flèche, est l'une des associations soutenues par Viva for Life. Manuel Sols et Gaëlle, une ancienne occupante de cette maison d'accueil, ont expliqué son bienfait envers le développement des enfants.

La Flèche existe depuis 1863 et a pour but d'accueillir des enfants, âgés entre 0 et 14 ans, dont la famille connaît toutes sortes de difficultés. Elle chapeaute six projets distincts dédiés à l'enfance. La Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette a pour objectif entre autres de soutenir les enfants vivant d'importantes difficultés familiales par un accueil ou un accompagnement en famille, d'élaborer un projet pédagogique individualisé pour chaque enfant et de l'accompagner lui et sa famille, afin de préparer des alternatives à l'hébergement. Mais elle héberge aussi 120 enfants au total, principalement de familles précarisées, à Bruxelles.

Manuel Sols, le coordinateur de cette maison d'enfants, constate lui aussi encore plus de difficultés pour les familles qui vivaient déjà des situations compliquées, depuis la crise sanitaire et économique de 2020. "Il y a diverses précarités mais la précarité financière est vraiment importante. On est confronté aussi à des parents qui ont des fois plusieurs petits jobs d'appoint et qui avec la crise l'ont perdu comme dans l'HoReCa" dévoile-t-il.