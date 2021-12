Témoignage Viva for Life : Enorah, 7 ans, raconte son rêve

Avec Viva for Life, vous avez l’opportunité de changer les choses. Les associations accompagnent les familles pour que la précarité ait le moins d’impact possible sur les jeunes enfants : activités de loisirs, suivi scolaire, éveil, soutien à la parentalité,…

Mais cela n’est possible que grâce à des équipes disponibles, des lieux adaptés et des services accessibles à chacun, quelle que soit sa situation. Et c’est à ce niveau que l’aide de Viva for Life est cruciale.