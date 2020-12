Témoignage Viva for Life : “C’est de pire en pire. Une fois le 15 du mois, on n’a plus rien”

Sylvie : “C’est de pire en pire. Une fois le 15 du mois, on n’a plus rien” - Viva for Life... Des masques, du gel… La crise sanitaire a un gros impact sur les finances de nombreuses familles déjà en difficulté. Sylvie a huit enfants et ne peut tout simplement plus faire face à toutes ces dépenses supplémentaires, et pourtant indispensables à l’heure actuelle.