Témoignage Viva for Life : Angélique, mère célibataire, doit reporter ses rendez-vous médicaux pour pouvoir soigner ses enfants

Angélique se démène pour que ses cinq enfants aient à manger tous les jours, et compte beaucoup sur l’aide des colis alimentaires. Mais ça ne l’empêche pas de devoir souvent dépasser son budget, pour les collations de ses enfants à l’école, faire les courses, payer le loyer.

Angélique, 38 ans, vit seule à Namur avec ses 5 enfants. Elle ne peut compter que sur elle-même. Victime de violences conjugales, elle en a gardé des séquelles psychologiques et physiques. Mais cette mère de famille se bat et fait passer en priorité ses enfants dont certains ont aussi des problèmes de santé.

Et la maman prend sur elle, pour sa famille.

On se dit : on a fait des enfants, ce n’est pas pour qu’ils aient des problèmes. Eux, ils n’y peuvent rien à la situation.

Comme Angélique, de nombreuses familles monoparentales ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. D’après une étude récente de la Fondation Roi Baudouin, 80% des organisations de lutte contre la pauvreté ont vu leur public augmenter. Or pour aider toutes ces nouvelles familles touchées par la précarité, il faut des moyens supplémentaires ! Faites un don.