Tarmac for Life : une soirée gaming exceptionnelle sur Twitch

Encouragez les deux équipes de streamers que sont La Squadz et JL en vous connectant sur la chaîne Twitch au profit de Viva for Life.

Toute la RTBF se mobilise pour Viva for Life. Tarmac, dont le public est composé en majeure partie de nos plus jeunes générations, s'implique entièrement pour la cause avec un événement unique : Tarmac for Life.

Les deux communautés que sont La Squadz et JL s'allient le temps d'une soirée pour apporter un soutien concret à la jeunesse en difficulté en jouant au profit de Viva for Life. Dix streamers seront donc au rendez-vous pour vous faire vivre une soirée exceptionnelle sous le signe de la charité : @adztv_, @KoutoFTN, @jltomy, @BichouJango, @EliasLeRetour, @Nateooos, @JLFakemonster

Rendez-vous ce lundi 21 décembre dès 20 heures sur la chaîne Twitch de Tarmac pour soutenir les deux équipes et assister aux parties de Fortnite et d'Among Us et bien d'autres défis qu'ils relèveront pour augmenter la cagnotte au profit de l'opération de solidarité.

Réagissez sur Twitter avec le #TarmacForLife