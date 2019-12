Tanaë : "Pour Viva for Life, moi aussi, je resterais enfermée"

Tanaë, a pris le temps de donner son ressenti sur l’opération Viva for Life avant son showcase ce 19 décembre sur la Grand-Place de Tournai.

Tanaë, jeune artiste liégeoise, était également présente pour soutenir la cause ce jeudi. Propulsée sur le devant de la scène grâce à ses covers et surtout sa reprise de One dance de Drake en 2017, elle a aujourd’hui plus que confirmé son succès avec un deuxième album en préparation pour une sortie en 2020.

À l’approche des fêtes, on se rend encore plus compte que tout le monde ne pourra pas passer celles-ci de la même manière.

Son dernier album, Talking to myself, a été un réel succès et a conquis ses fans de la première heure mais aussi de nouveaux, qui attendent désormais la sortie du prochain. En cours d’enregistrement, celui-ci restera dans le style de l’artiste même si elle ajoute qu’il y aura plus d’influences néo-soul, hip-hop sur ce nouvel opus. On trépigne déjà d’impatience !