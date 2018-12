Suite à la page Facebook de Robert, Adrien fait un don

Véritable révélation de cette 6e édition de Viva for Life, Robert est désormais sur Facebook. A cette occasion, Adrien a lancé le défi de verser un don en l'échange du nombre de likes atteint à 6h du matin.

Vous avez pu le découvrir tous les soirs en compagnie d'Adrien. Avec son humour et ses extraordinaires tours de magie, Robert est devenu en quelques jours un personnage incontournable de Viva for Life.

Rapidement, Adrien Devyver a développé un véritable amour pour Robert et a même promis de le produire !

Mais cette dernière nuit dans le cube a pris un autre tournant pour Robert. Notre magicien a désormais sa propre page Facebook sous le nom de Robert Asatobouet. Très vite, les likes ont commencé à arriver et un objectif a été fixé : avoir au moins 500 likes avant 6 heures du matin. Si l'objectif est atteint, Adrien versera 50 euros dans la cagnotte de Viva for Life. Martin Charlier, lui, voit tout de suite plus loin puisqu'il a promis 300 euros si les 3.000 likes sont atteints avant la même heure ! A l'heure fatidique, la page de Robert comptabilisait plus de 700 fans.?

A l'heure d'écrire cet article (6h53), la page de Robert a déjà 802 fans !