Stairs for Life : une ascension vertigineuse pour la bonne cause

34 étages, 696 marches… Partez à l’assaut de la Tour Belfius, une des plus hautes de Belgique, pour la bonne cause !

Le vendredi 8 novembre prochain, Belfius organise la 6e édition des Stairs for Life, une ascension incroyable en plein cœur de Bruxelles au profit de Viva for Life.

En solo ou en groupe, venez relever ce défi sportif unique et peut-être battre le record de 2018, soit 52 255 euros récoltés en une seule journée. Clients, fournisseurs, délégations de pompiers, personnalités, et bien entendu collaborateurs et membres de la direction de Belfius partiront à l’assaut de la Tour Belfius. Qu’ils soient coureurs du dimanche ou sportifs aguerris, qu’ils soient sur place ou qu’ils fassent le déplacement pour ce jour particulier, tous relèveront ce magnifique défi.

Un effort physique qui rime avec générosité puisque le droit d’inscription (10 euros) sera entièrement reversé à l’opération. Et tout en haut, une belle récompense avec une des plus belles vues sur Bruxelles !

Les infos pratiques

Inscrivez-vous en ligne sur le site de Belfius .

Rendez-vous le 8 novembre à la Tour Belfius, entre 9h et 17h.

Adresse : Place Charles Rogier 11 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Le droit d'inscription à Stairs for Life est fixé à 10 euros par personne .

Les déguisements sont les bienvenus.