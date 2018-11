Stairs for Life: l’ascension de l’une des plus hautes tours de Bruxelles, pour la bonne cause

L’un des points forts de la mobilisation de Belfius sera la 5e édition de la course " Stairs for Life " le 13 décembre.

Personnalités médiatiques et sportives, collaborateurs et direction de Belfius, mais aussi clients et fournisseurs, délégations de pompiers, personnel d’autres entreprises, coureurs du dimanche ou marathoniens/sprinters aguerris, venus parfois de très loin, tenteront une nouvelle fois de relever le défi de l’ascension des 34 étages de la Tour Belfius et de battre le record de l’an dernier, soit 50.236€ de dons au profit de Viva for Life pour cette seule opération !

Adresse: Place Charles Rogier 11 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Horaire: 9h - 17h

