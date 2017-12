Soirée gaming pour la dernière nuit dans le cube

Soirée spéciale jeux vidéos pour la dernière ! Les gamers de Tarmac se sont invités dans le cube pour jouer toute la nuit et récolter un maximum de dons. Nos animateurs se sont prêtés au(x) jeu(x) avec grand plaisir !

Sara s'est remémoré de bons souvenirs avec "Bubble Bobble" et a failli mourir pour un paquet de frites virtuel, tandis que Cyril et Ophélie se sont affrontés à "Just Dance" !

Devant le cube, il y avait une ambiance de folie sur la Grand-Place de Nivelles, avec, au programme, une fanfare, la danse des canards, une démonstration de sirtaki, et un laser game géant entre le public et les animateurs.

Les invités Adrien Devyver et Kiki l'innocent ont initié un match de foot à cloche-pied avec le public motivé. Pour terminer en beauté, un concours de blagues (bien) pourries entre Cyril et Adrien, et un petit coucou aux équipes techniques !

Encore une nuit très animée dans le cube ! Et félicitations à la communauté du gaming qui a récolté plus de 1000 euros pour Viva for Life.