Slimane : "Je n'osais pas demander d'aide à mes proches"

L’artiste au grand cœur, que l’on retrouvera bientôt dans la première édition de The Voice Kids, est passé par le cube de Viva for Life avant d'illuminer la Grand-Place de Tournai avec "Viens on s'aime".

La cause de Viva for Life qui met en lumière la pauvreté infantile chez nous, il la connaît bien. Ce sujet le touche particulièrement : "Je trouve ça bouleversant, mais ça fait du bien de voir des gens qui s’aident, qui sont humains". Au cours de sa vie, le chanteur aussi a un besoin d’une main tendue. Il se confie :

"Moi j’ai eu de la chance, c’est la vie qui m’a tendu la main. Quand j’ai fait The Voice ma vie a totalement changée. Mais oui j’ai fait partie des gens qui parfois ne savaient pas comment finir le mois, comment manger, comment prendre les transports."

Il poursuit : "A l’époque, quand j’ai pris mon appartement, je n’osais pas demander de l’aide à ma famille parce qu’eux-mêmes étaient dans une situation un peu précaire. On n’ose pas demander, on veut s’en sortir, on cherche du boulot, il n’y en a pas... J’en suis conscient et je remercie la vie tous les jours. J’ai eu un beau coup de pouce et un coup de chance aussi."

C’est ce qu’on tente de faire avec Viva for Life : multiplier les mains tendues. Agir est une nécessité !