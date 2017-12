Slimane en LIVE pour clôturer Viva for Life

Il est venu libérer nos animateurs du Cube, mais avant le moment tant attendu, Slimane était dans le Cube pour une interview des plus personnelles...

L'homme de tous les succès en ce moment n'a pas toujours eu la belle vie. Notre nouveau juré de The Voice Belgique voulait absolument soutenir Viva for Life (notamment en offrant son disque d'or aux enchères) parce que son histoire personnelle y est particulièrement liée.

Je viens d'un milieu plus que modeste, j'ai fait partie de ces enfants là qui ont pu faire plein de choses grâce aux gens qui voulaient bien nous aider et qui voulaient bien mettre en place des choses.

Il évoque alors un souvenir de sa cité :

Je me souviens, dans ma cité, il y avait une sorte de Pôle Social et grâce à ça on pouvait faire plein d'activités. la première fois que j'ai vu la mer, c'est grâce à eux.