Seules les femmes réussissent ce défi - © Tous droits réservés

Défi de la chaise - Viva for Life 2019 - 20/12/2019 Ce nouveau défi met en lumière un grand mystère de l’anatomie et de la physique. Il consiste à se positionner à 3 pas d'un mur. On penche ensuite le corps vers l’avant, à 90 degrés, de façon à faire reposer le dessus de notre tête sur le mur. Avec nos bras et nos mains, on remonte la chaise jusqu’à la poitrine et on se redresse. Dans l’immense majorité des cas, les filles sont capables de se redresser, tout en tenant la chaise, les hommes, eux, en sont incapables.