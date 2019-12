Sarina: "Se mobiliser pour que les enfants aient de quoi se réchauffer"

À seulement 25 ans, Sarina, chanteuse et pianiste, a déjà d’un très beau parcours musical. Elle se produit régulièrement sur scène depuis 2010 où elle chante des reprises d'artistes qu'elle apprécie - comme Noa ou Kate Bush - mais aussi ses propres compositions qu'elle qualifie de "pop classique".

Dotée d’une voix exceptionnelle et d’une sensibilité à fleur de peau, elle sort son premier single "Oasis" en mai, premier extrait de son album : "Première" et qu'elle interprète devant une Sara émue.

Pour elle, il est important de participer à Viva for Life : "J'espère vraiment qu'on va se mobiliser pour que tous ces petits bouts aient de quoi se réchauffer pour ces fêtes."

VFL a souhaité réaliser une étude menée par l’UMons qui démontre que notre action à un impact positif et concret sur la qualité de l’intervention auprès des enfants et leur famille. Depuis 6 ans, vos dons ont sans aucun doute contribué à l’amélioration des conditions de vie de ces familles. Malheureusement, ce n’est pas fini, la pauvreté continue de faire des ravages dans de nombreux foyers et c’est pour cela qu’on est là et qu’on se mobilise ensemble.