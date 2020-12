Sara, Raphaël et Sébastien réunis : le premier trio de Viva for Life se reforme le temps d’une soirée

Sara De Paduwa a accueilli ses deux anciens premiers colocataires du cube : Raphaël Scaini et Sébastien Nollevaux ont en effet rejoint l’animatrice au début de la deuxième nuit de l’opération Viva for Life 2020.

C’était en 2013 : trois animateurs déterminés comme jamais à se lancer dans une aventure totalement folle et inconnue dans le but de venir en aide aux associations qui œuvrent contre la pauvreté infantile, s’enfermaient pendant 144 heures dans un cube Place Saint-Étienne à Liège. Sébastien Nollevaux, Raphaël Scaini et Sara De Paduwa avaient eu pour mission de récolter un maximum de dons au profit d’une nouvelle opération, baptisée Viva for Life.

Sept ans plus tard, le but reste le même mais les visages ont quelque peu changé. Sara De Paduwa est toujours là et n’a manqué aucune des huit éditions de l’opération de solidarité. Après notamment l’arrivée de Cyril, l’animatrice forme depuis trois ans un autre trio de colocataires avec Ophélie Fontana et Adrien Devyver.

Mais pour cette huitième édition, Raphaël Scaini et Sébastien Nollevaux ont réservé une surprise à la 'doyenne' de l’opération : ils sont venus l’accompagner lors de la seconde nuit et se sont prêtés à de nombreux défis hilarants.