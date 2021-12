Sara, Ophélie et Marco sont bouleversés par Louise, 6 ans : "elle me faisait que des problèmes dans mon petit cœur"

La petite Louise, 6 ans à Viva for Life - Viva for Life - 22/12/2021 Viva for Life, ce sont aussi de témoignages poignants qui mettent les larmes aux yeux des animateurs face à la détresse des enfants en situation précaire. Sara nous raconte l’histoire de Louise dont la maman n’avait pas les moyens de s’occuper d’elle, ni de ses frères et sœurs. Son beau-père de l’époque a abusé d’elle et son papa n’était pas présent pour elle car il était incarcéré. Depuis qu’il est sorti de prison, il ne voit que très peu sa fille. Louise a été trimbalée à gauche à droite avant d’être recueillie par sa Tatie.