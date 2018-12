Sara, Ophélie et Adrien s'emparent du cube de Viva for Life

Le coup d'envoi de la 6ème édition a été donné à Nivelles ! François Damiens a enfermé nos animateurs dans le cube pour 6 jours et 6 nuits.

Ca y est, c'est parti ! Pendant 144 heures, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et le petit nouveau Adrien Devyver vont se relayer pour vous faire vivre l'opération depuis l'intérieur du cube. Au programme : témoignages, musique, nuits endiablées, défis fil rouge, invités, showcases, fous rires, émotions... et dons !



La mission d'enfermer nos trois animateurs dans le cube est revenue à François Damiens, le parrain de cette édition 2018. Un rôle qu'il a pris à coeur mais non sans humour !



Revivez les dernières impressions de Sara, Ophélie et Adrien avant leur grande entrée.