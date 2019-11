Sara, Ophélie et Adrien se mobilisent à nouveau pour relever des défis et agir sur les conséquences de la pauvreté chez les enfants.

Après six éditions, plus de 19 millions d'euros de dons récoltés et 473 projets soutenus par Viva For Life pour la petite enfance et la pauvreté, plus que jamais, l'urgence reste !

Viva for Life c'est déjà dans moins d'un mois ! Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver se sont confiés au magazine GAEL avant de relever une nouvelle fois le défi du Cube pour venir en aide aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté.

De fait, si Viva For Life se poursuit, c'est qu'il y a encore un cycle de la pauvreté à combler. "La vraie réussite, ce sera quand on n’aura plus besoin d’exister, mais malheureusement, on est loin du compte ; donc il y a toujours ce besoin de s'y remettre pour apporter notre soutien" assure Ophélie.

Si on en arrive déjà à la septième édition de Viva for Life, il s'agit de la deuxième édition où l'on retrouvera conjointement Ophélie Fontana , Sara de Paduwa et Adrien Devyver . Les animateurs démarrent donc avec une petite expérience commune du Cube.

Sara, Ophélie et Adrien en interview pour GAEL avant Viva For Life - © Laetizia Bazzoni

"La pauvreté, ça peut nous arriver à tous"

Si en apparence on pourrait penser qu'il n'y a pas de problèmes, les trois animateurs assurent qu'il y a encore un vide à combler, notamment en terme d'information sur le sujet.

"Je n'avais aucune conscience des chiffres. Dans notre métier, on est tout le temps confronté à de l'info, on est aussi en contact avec les gens, mais jamais je n'aurais imaginé un chiffre aussi impactant. Forcément, on a aussi un travail à faire là-dessus, il y a une prise de conscience hyper importante à avoir. Ensuite, il faut voir comment la transmettre. C’est ce qui m'a paru le plus difficile, de parvenir à mettre des mots pour conscientiser les gens" explique Adrien.

Sara poursuit : "c'est paradoxal. On est dans un monde de surconsommation, mais la pauvreté touche de plus en plus la classe moyenne. Il y a un énorme contraste entre ceux qui surconsomment d'un côté et ceux qui ont de plus en plus de difficultés financières".

Ophélie renchérit :

la plupart des personnes savent que cette précarité existe, mais elles ne réalisent pas à quel point c’est grave.

Elle précise : "on a l'occasion de rencontrer des gens, d'aller sur le terrain, et là, on voit que certains ont même du mal à remplir la boîte à tartines de leurs enfants, au point de ne pas les envoyer à l'école, par honte. La pauvreté, ce n'est pas juste les gens qui font la manche dans la rue. Ça peut nous arriver à tous".

Leur job d'animateur est donc toujours d'actualité pour prolonger une telle action, mais aussi de journaliste pour informer sur de telles difficultés que les enfants peuvent connaître.

"Qu'on soit animateur, journaliste ou présentateur, notre métier, c'est de tendre le micro, de donner la parole aux gens. Et de mettre en avant leur réalité, leur problématique. Ça donne encore plus de sens à notre boulot de les aider à notre échelle" assure la présentatrice du JT.

L'animateur du Grand Cactus ajoute : "c'est un objectif que je me donne souvent de manière individuelle, d'aller chercher les gens qui ne sont pas spécialement à l'écoute des problématiques, qui sont peut-être plus privilégiés. Ceux qui n'ont qu'une seule chose à laquelle penser : aller dormir vite pour retourner bosser le lendemain". Il détaille :