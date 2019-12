Sara, Ophélie et Adrien arrivent sur la Grand Place de Tournai en… Hep Taxi ! - © Tous droits réservés

Sara, Ophélie et Adrien arrivent sur la Grand Place de Tournai en… Hep Taxi ! - Viva For Life... Les trois animateurs sont venus en toute discrétion ce mardi 17 décembre à Tournai. C’est en Taxi que Sara, Ophélie et Adrien sont arrivés sur la Grand Place. Mais pas n’importe quel taxi : le Hep Taxi de Jérôme Colin !