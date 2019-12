Sara et Ophélie jouent à "N'oubliez pas les paroles" avec Goldman Mania - © Tous droits réservés

Les animateurs jouent à N'oubliez pas les paroles avec Goldman Mania - Viva For Life 2019 -... Adrien a lancé un défi aux deux plus grandes fans de Jean-Jacques Goldman, à savoir Ophélie et Sara. Avec Goldman Mania, elles ont joué à N'oubliez pas les paroles spéciale JJG.