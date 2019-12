Sara et Ophélie font un Blind Test avec Mister Cover !

Mister Cover : "On se rend compte de l'urgence!" - Viva For Life 2019 - 21/12/2019 Il est là depuis le début. Mister Cover continue d'apporter chaque année son soutien à Viva For Life ! Il a fait un détour par le studio de verre avant son showcase. Adrien en a profité pour tester ses connaissances musicales... Depuis la première édition, Mister Cover s'implique dans l'opération Viva For Life. Chaque année, il est notamment responsable du Blind Test Viva For Life. Cette année, il nous a également rendu visite dans le cube pour notre plus grand bonheur ! L'artiste est toujours révolté par les chiffres...