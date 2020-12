Sara de Paduwa se trompe de nom et ne comprend pas le défi : "le 4e jour, mon cerveau part faire un tour !"

La fatigue commence à se faire sentir dans le cube et cela donne des moments hilarants ! Sara en a fait les premiers frais ce lundi soir.

Sara de Paduwa accueillait ce soir un généreux donateur qui a réalisé un défi au profit de Viva for Life. Mais dès le début, rien ne va ! Déjà, Sara se trompe de nom : "On accueille tout de suite Gilles ! Merci d’être là, Gilles !". Sauf que notre invité s’appelle "plutôt Laurent". Sara promet d’essayer de ne plus se tromper. Mais sa tentative dure approximativement 10 secondes. "Tour de bocal… et puis je reviens" lâche Sara, hilare, avant d’imiter le poisson amnésique Dori.

L’interview reprend ensuite son cours et Laurent explique son projet de "marche houblonneuse" qui a rapporté 300€ à la cagnotte de Viva for Life. Mais Laurent doit ensuite réexpliquer car Sara n’a visiblement pas tout bien compris :

Excusez-moi, c’est le 4e jour de Viva for Life. Parfois mon esprit va faire tout seul le tour du bocal et il ne prévient pas. Donc moi je continue à parler, mais sans cerveau, vous voyez ? Du coup ça devient un peu compliqué…

A peine a-t-elle terminé, qu’elle s’adresse à son invité : "Donc ! Gilles !" Aïe aïe aïe !

Ophélie, qui n'arrive plus à se retenir de rire, intervient : "Je crois que je vais m’occuper de vous Laurent, parce que ça ne va pas le faire !" tandis que Sara continue, déchaînée : "Mais donc, LAURENT, tu t’appelles quel âge ?"

Allez hop, il est temps d’aller au lit Sara !