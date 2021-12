Sara De Paduwa réagit à l’histoire de Fabienne : "Ce n’est juste pas possible de ne pas pouvoir fêter l’anniversaire de ses enfants"

“La petite fête ses 6 ans. On se dit qu’on va inviter des copains et des copines, il y a de belles activités. Mais pour 10 enfants c’est 180 euros. Comment voulez-vous qu’une famille donne 180 euros pour faire une fête d’anniversaire. C’est un budget et puis quand c’est l’anniversaire de l’autre, il faudra faire la même chose. Quand il y a plusieurs enfants on s’abstient de le faire”. Forcément l’écoute de ce témoignage brise le cœur de Sara : “Ce n’est juste pas possible de ne pas pouvoir fêter l’anniversaire de ses enfants. Et puis Fabienne par-dessus tout a dû déménager car la maison qu’ils louaient a été complètement sinistrée".

Seul on n’arrive à rien. Si chacun de nous participe maintenant, on peut tous ensemble améliorer la qualité de vie de ces enfants. Votre don a un impact. N’attendez pas qu’il soit trop tard, contribuez maintenant.