Sara De Paduwa : "Plus on donne et plus on se sent humain"

À 39 ans, Sara, cette jeune maman à l'énergie débordante, s'engage pour la 7e fois dans l'aventure Viva for Life.

Même si ses deux enfants vont lui manquer durant la semaine de l'opération en décembre, et que ces 6 jours et 6 nuits dans le cube sont éprouvants en raison de la fatigue, elle ne voudrait rien changer !

Année après année, Sara reste motivée parce qu'elle sait que ce sera à nouveau un magnifique moment à partager.

"L'ambiance est bonne, le trio est super, on peut compter sur le public et les artistes engagés ! Pourquoi changer une formule qui gagne ! Et puis, c'est excitant de changer de ville, de découvrir de nouvelles infrastructures, de nouvelles personnes qui se mobilisent et de continuer à tenter de relever ce grand défi".

Plus elle grandit, plus Sara est touchée par les personnes qui vivent parfois dans des conditions peu évidentes. Elle a envie de tout donner pour aider. "Se serrer les coudes au sein d'une communauté, d'une région, d'un pays, fait partie de son rôle de citoyen", confie Sara. Pour Viva for Life, les façons d'agir sont nombreuses, donner du temps en tant que bénévole, faire un don, organiser des défis,... En tout cas il faut au moins essayer, car c'est un grand classique : "Donner ça fait du bien. Plus on donne et plus on se sent humain".

Des images et des émotions fortes de l'édition de 2019 l'accompagnent encore aujourd'hui, comme celle d'Yves Duteil venu chanter sa chanson "Prendre un enfant par la main" dans le cube. Ce moment particulier lui a serré le cœur, comme à beaucoup d'autres d'ailleurs.

Avec sa joie de vivre communicative, Sara affiche sa devise :

On n'a qu'une seule vie, autant en profiter !

Alors n'hésitez plus, comme Sara, mobilisez-vous pour les enfants car ce sont les adultes de demain !