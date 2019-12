Sara De Paduwa émue par un témoignage encourageant sur la pauvreté

Alors que les chiffres de la pauvreté infantile en Belgique restent alarmants, Yves, enseignant de 55 ans, a partagé sa propre histoire avec Sara sur Facebook. "Voilà qui me donne un coup de boost pour tout donner et faire en sorte que les associations puissent aider les enfants comme Yves et son frère." écrit-elle.

A quelques heures de son enfermement dans le cube de Viva for Life pour 6 jours et 6 nuits, c’est un magnifique témoignage d’espoir et de résilience qu’a reçu Sara De Paduwa de la part d'un internaute sur les réseaux sociaux.

Son histoire, la voici...

" Je sais que votre actualité nécessite beaucoup de votre temps. J’espère simplement que vous trouverez un court moment pour me lire... Viva for life me touche énormément, par son propos et ses buts bien sûr, mais surtout parce que j’étais un enfant pauvre, très pauvre. De cette pauvreté dont on a honte, de cette pauvreté que personne ne voulait voir. C’était dans les années 70. Ce que je veux expliquer ici, c’est qu’il ne faut jamais baisser les bras même si cela semble impossible.

L’histoire de mon enfance et de mon adolescence, c’est du Zola mais en pire. Parents ouvriers alcooliques, sans argent forcément. Mes souvenirs d’enfance ne sont que des salles de café, famille mise à la rue – littéralement : les huissiers sont venus, ont pris nos maigres meubles, ont tout mis sur le trottoir et nous ont laissés là.

Il faut le vivre pour en percevoir l’humiliation.

Puis il a bien fallu vivre… de logement insalubre à logement inhabitable, du décès du père à l’internement de la mère. Mon frère et moi avons eu droit à tout le best of du pauvre. Et encore aujourd’hui, ce qui me marque le plus, ce sont 2 choses : le froid – qu’est-ce qu’on a eu froid ! – et le pire, certainement : le regard des autres. Ce regard porté sur vous et qui vous fait sentir vous, enfant, honteux. Honteux d’être pauvre… Salauds de pauvres disait Gabin dans un film. Mais quel est le propos de ce message, me direz-vous ? Eh bien, bizarrement, c’est l’espoir.

Pour tous ces gens qui maintenant sont dans la misère ou pire… Je m’en suis sorti.

J’ai 55 ans, un diplôme d’enseignant, je travaille dans une école, marié, une famille extraordinaire. Je m’en suis sorti oui, mais comment ou plutôt grâce à qui ? Eh bien à des rencontres et à des gens qui nous ont aidés spontanément. Si la majorité des personnes ne voulaient pas nous voir certaines nous aidaient. Ça allait du crédit fait à l’épicerie du coin à la tranche de jambon donnée par la boucherie de la rue. Et puis surtout, il y a deux personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui…

Une assistance sociale extraordinaire qui ne nous a pas placés mon frère et moi alors que la situation aurait pu l’exiger. Elle a préféré me laisser avec mon frère. Et puis il y a ce frère qui est passé de l’enfance à l’adulte tout de suite. Qui a géré des choses qu’il n’aurait jamais dû gérer à son âge. L’enterrement de mon père fut fait à crédit sur plusieurs années…

Ce bref aperçu de mon histoire pour dire aux gens qui aujourd’hui sont pauvres, malheureux, séparés, de ne jamais perdre espoir. C’est certain jour difficile… voire impossible.

Pourtant, il y a quelqu’un quelque part qui peut et va vous aider.

'There is a light that never goes out'. Merci d’avoir pris le temps de me lire et si non, cela m’aura au moins fait du bien. Merci d’être ce que vous êtes… "

Un message qui a été entendu et ému Sara, que nous tenions à partager pour que le combat contre la pauvreté continue. Agir est une nécessité !