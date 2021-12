Sara De Paduwa assure presque sur du Gilbert Montagné avec du AC/DC dans les oreilles

L’animatrice a participé activement au quatrième défi lancé par Eggo : chanter en écoutant un autre morceau dans les oreilles. Habituée à chanter plutôt comme une casserole, Sara a réussi ce défi presque haut la main à son grand étonnement et celui de Marco !

Sara De Paduwa est prête à relever n’importe quel défi pour Viva for Life, même ceux pour lesquelles elle n’est pas la plus talentueuse. Ce n’est pas un secret, l’animatrice du 6-8 et des Associés du Week-End n’aurait sûrement pas fait retourner les sièges de The Voice. "Déjà sans chanson (dans les oreilles) c’est un massacre" a-t-elle lancé à Marco Leulier qui lui proposait le défi d’Eggo.

Elle a pourtant relevé le défi de chanter Les Sunlights des Tropiques de Gilbert Montagné en écoutant Thunderstruck d’AC/DC dans les oreilles… et celui-ci a même été effectué presque parfaitement ! À part un léger décalage avec le tempo original et quelques fausses notes, le rythme de déclamation des paroles était identique, au grand étonnement de Marco et Sara !

Résultat : 200€ en plus récoltés dans la cagnotte de Viva for Life pour le défi du partenaire Eggo.