Sara chamboulée par le témoignage d'Yves sur son enfance précaire

Viva for Life ce sont de nombreux défis, des sourires, des showcases et des animations…mais aussi des témoignages poignants. Yves est aujourd’hui enseignant et heureux père de famille mais il n’en a pas toujours été ainsi.

Il y a quelques jours, il partageait son histoire avec Sara via les réseaux sociaux. Un témoignage qui avait bouleversé Sara sur son enfance en milieu précaire dans les années 70.

"Encore aujourd’hui, ce qui me marque le plus, ce sont 2 choses : le froid – qu’est-ce qu’on a eu froid ! – et le pire, certainement : le regard des autres. Ce regard porté sur vous et qui vous fait sentir vous, enfant, honteux. Honteux d’être pauvre… " écrivait-il.

Ce mercredi 18 décembre, Yves a pris le temps et le courage de venir jusqu'au cube de Viva for Life pour livrer son histoire aux auditeurs : le manque, le froid et le regard des autres…. Un récit bouleversant mais qui apporte aussi un message d’espoir : grâce à l’aide des autres, on peut s’en sortir ! Continuons à nous mobiliser et à agir pour donner à ces enfants un avenir !