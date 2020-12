Sara bouleversée par les mots de Marie : "Vous venez de me donner une leçon de vie !"

Pour les familles en difficulté, une des priorités est bien évidemment de se nourrir, de nourrir les enfants surtout. Or une fois le loyer et les factures payés, il ne reste souvent plus grand-chose pour les courses… De plus en plus de personnes frappent donc à la porte d’associations qui proposent des colis alimentaires… C’est dans une de ces associations que Stéphane Vandreck a rencontré Marie.

Elle doit subvenir, seule, aux besoins de ses quatre enfants : “Mes enfants, quand il me voit rentrer avec du poulet, du beurre,… Ça peut paraître bête mais quand on a la chance de mettre du beurre sur notre tartine y a pas de mots”.