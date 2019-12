Santé mentale : "le manque de nourriture cause des dégâts"

Vous vous demandez souvent où vont vos dons à Viva for Life. Sylvie Honoré a présenté un exemple d'une organisation aidée avec la venue de Laurence Maroquin dans le cube, psychologue au Centre de Guidance du service de santé mentale de l'ULB.

Ce service est composé de 3 sièges : Le Centre de Guidance-ULB, La Plaine et Psycampus. Le Centre de guidance-ULB dont fait partie Laurence est composé d'une équipe spécialisée dans la prise en charge des adultes et d'une équipe infanto-juvénile. Cette dernière accueille des enfants présentant des problématiques variées (retard de développement, retard de langage, troubles du comportement...) et mène des activités de prévention dans les Marolles, un quartier défavorisé de Bruxelles.

Le Centre de Guidance propose des dispositifs groupaux de prévention et thérapeutiques centrés sur le langage, destinés aux enfants de 3 à 6 ans en situation de précarité.

"La porte d'entrée c'est généralement un problème scolaire, des difficultés d'apprentissage. Mais ces enfants viennent de milieux multiculturels et ils doivent jongler entre les problèmes économiques, de santé, de logement, d'apprentissage" nous apprend Laurence Maroquin.

Ce sont les CPAS et écoles qui les appellent à la rescousse lorsqu'on remarque un problème d'apprentissage d'un enfant.