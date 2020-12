Sandra Kim reprend "J’aime La Vie" version Viva for Life

Dernier jour, dernière ligne droite pour faire un don au profit de Viva for Life. Pour cette sixième et ultime journée du marathon de 144h, Sandra Kim était de la partie pour soutenir la cause. La récente gagnante de la version flamande de l’émission Mask Singer a repris quelques notes de son morceau cultissime "J’aime La Vie" pour lancer un appel aux dons.

Ce matin, Sara De Paduwa était en appel vidéo avec Sandra Kim qui tenait à manifester son soutien pour la cause Viva for Life. L’interprète de "J’aime La Vie" est revenue brièvement sur son passage et sa victoire dans la version flamande de l’émission de divertissement Mask Singer. "Ça a été une aventure formidable, très chouette à faire. C’est que du bonheur, j’ai pris tout ce qu’on m’a donné. Tous les nombreux messages, la gentillesse des gens, c’est formidable", se réjouit-elle.

Mais la seule et unique gagnante belge du concours Eurovision de la chanson nous faisait part de sa "présence" pour tout autre chose : l’opération Viva for Life. "J’ai amené ma pierre à l’édifice hier. N’hésitez pas à faire un don parce que quand j’entends tous les messages, c’est incroyable. La pauvreté des gens… Ça me fait vraiment mal au cœur. Si je continue à regarder, je pleure toute la journée. C’est inconcevable à notre époque. Mais il faut garder la banane, et avec le sourire "J’aime La Vie", encourage Sandra Kim.

Le manque de vêtements d’hiver pour certains enfants est de plus en plus cruel. La chanteuse explique : "J’ai entendu le reportage. Je vois vraiment la détresse des gens, des enfants qui souffrent. Le regard des autres quand ils vont à l’école, ça ne doit pas être évident pour eux. C’est comme vous le dites Sara, c’est insupportable. Donc pour ça, il faut donner et récolter pour pouvoir aider ces personnes qui en valent vraiment la peine"

Sara De Paduwa a ensuite entraîné Sandra Kim dans une courte reprise totalement improvisée de "J’aime La Vie" : "Faites, faites des dons", finissent-elles par entonner.

On a tous un rêve ici à VFL, on veut aider un maximum d’associations qui apporteront un soutien indispensable à de nombreux enfants et ce rêve, on ne pourra pas le réaliser sans vous !