Salvatore Adamo reprend sublimement "L'enfant au tambour" à Viva for Life

Quelques heures avant de libérer les trois animateurs du Cube, Salvatore Adamo a revisité un grand classique de chanson de Noël, L'enfant au tambour, signe d'un dernier appel aux dons.

C'est une icône belge qui a foulé la terrasse du Cube de verre de cette huitième édition de Viva for Life : Salvatore Adamo était présent le dernier jour de ce marathon de 144 heures pour appeler une dernière fois à faire des dons afin de soutenir les associations qui viennent en aide aux enfants vivant dans la précarité.

Salvatore Adamo a aussi donné de la voix en reprenant un classique des chansons de Noël, et qui colle très bien à l'opération de solidarité, L'enfant au tambour. Accompagné d'un quatuor à cordes et d'un joueur de caisse claire, le chanteur belge a revisité tout en douceur cette mélodie bien connue, synonyme de fête, de générosité et d'amour familial.

En cette période de Noël et à quelques heures du réveillon, on a tous envie d’être généreux avec ceux qu’on aime. Ces enfants dont on vous parle depuis le début de la semaine, ont plus que jamais besoin de votre soutien. Faites un don.