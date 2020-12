Salvatore Adamo libère les animateurs de Viva for Life : revivez leur sortie du Cube

Au bout des 144 heures de leur marathon solidaire, Sara, Ophelie et Adrien vont pouvoir sortir du cube de verre et découvrir le montant final récolté au profit des enfants vivant dans la précarité. Des moments d'émotion à vivre en direct dans la grande émission de clôture de Viva for Life.

Viva For Life : sortie du cube - Extrait de Viva For Life (8/10) - 23/12/2020

Enfermés depuis le 17 décembre sur le coup de 20h20 sous le medley de Noël des six finalistes de The Voice Kids , Sara De Paduwa , Ophélie Fontana et Adrien Devyver ont vécu 144 nouvelles heures de direct radio sur VivaCité au profit de Viva for Life. Espérant dépasser les 5.658.352€ récoltés en 2019, nos trois animateurs ont multiplié les appels aux dons et les défis en tous genres. Du rire, des larmes, des témoignages bouleversants, des invités à foison, un Viva for Life Tour au plus proche des organisateurs de défis et énormément de solidarité partagée via le fanwall : voilà ce que l'on retiendra de cette huitième édition de l'opération de solidarité.

Après 144 heures de direct, Sara, Ophélie et Adrien sont sortis du Cube de verre de cette huitième édition de Viva for Life, libérés par Salvatore Adamo.

Ophélie Fontana a pointé la culpabilité qui ronge souvent les familles. Viva for Life permet d'aider ces personnes malgré l'hésitation à demander du soutien : "On essaie justement de sortir de les gens qui culpabilisent de la situation à laquelle ils doivent faire face, qui n'osent pas toujours aller vers les mains tendues et les associations, à travers les personnes qui acceptent de témoigner et montrer qu'accepter cette main tendue, cela peut tout changer et aller vers un avenir meilleur".

Sara De Paduwa a de son côté été touchée par de nombreux témoignages dont celui de Marie, infirmière à domicile : "Elle travaille et donne de sa personne pour les autres: c'était bizarre de se dire que même si on travaille on a besoin d'aide. Cela m'a complètement secoué" déclare-t-elle encore saisie par ce récit.

Adrien Devyver retient en tout cas une leçon de vie que nous ont donné l'année 2020 et l'élan de générosité de cette édition exceptionnelle : "La générosité elle passe à travers tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. On vit dans une crise sanitaire mondiale et j'ai foi en la générosité et la solidarité, à tout ce qu'il s'est passé pendant ces 144 heures et à la magie que l'on a eue".

Changement aussi, l'édition était sans public, ce qui a pu rapprocher notre trio mais aussi les rapprocher de la cause. "On était plus à l'écoute parce qu'on était rien qu'à nous trois, sans personne, à regarder, encourager, sourire. On était dans les témoignages et la musique : c'était étonnant mais aussi très chouette" conclut Sara.

Vous avez été très nombreux à vous montrer généreux malgré la distance : à deux jours de Noël, on ne parlera pas de Tombe la neige avec Salvatore Adamo mais Tombent les dons avec ce montant incroyable de 7.061.534€ !

Un énorme merci à vous de nous avoir soutenus tout au long de ces 144 heures. Plus que jamais, VOUS avez fait de l'année 2020 celle de la solidarité !