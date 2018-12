"S'ils étaient à notre place ils rigoleraient moins"

Noé vit à Gilly, près de Charleroi, dans une famille où les fins de mois sont très difficiles. Les débuts de mois, même, parfois. Lui et son petit frère ont appris à se priver, déjà conscients des problèmes financiers dans lesquels leurs parents se débattent.

A l'école, il ne s'explique pas devant ses camarades. " J'ai appris à changer de sujet, quand on me demandait par exemple pourquoi je ne participais pas à un voyage scolaire. Je dis que je suis puni. Au moins, ça me concerne, s'ils veulent se moquer, ils se moqueront de moi, pas de mes parents ".

Ca lui est arrivé, de s'ouvrir un peu à ses camarades de classe. Mais l'accueil n'a pas été celui qu'il espérait. " J'ai perdu presque tous mes amis. Pourtant, j'en avais plein avant ! Donc, depuis, je mens, enfin... je sais que c'est pas bien mais... je n'ai pas envie que tout le monde me laisse, encore une fois. La différence n'est pas acceptée."

