Ryan, 11 ans : "Profitez-en bien quand vous avez ce que vous voulez"

Sophie a 46 ans est la maman de Ryan de 11 ans. Elle a élevé toute seule son fils, son mari ne s’en étant jamais occupé. Elle a fini par faire un burn-out familial. Ryan a alors tout subi, celle-ci ne parvenant plus à l’élever correctement. Mais c’est sans compter l’amour que porte Ryan à sa maman. Sophie s’est relevée , et a fait appel aux Restos du Cœur. Tous les jours, elle vient y prendre gratuitement le petit déjeuner avec son fils.

La mission principale des Restos du Cœur est de servir, tout au long de l’année, un repas chaud, dans un endroit accueillant et chaleureux, aux personnes les plus démunies. Sara, Ophélie et Adrien ont pu écouter le témoignage de Sophie, aidée par cette association bien connue.

Les Restos du Cœur fournissent aussi des activités

Le concept des Restos du Cœur, c’est bien plus qu’une action contre la faim. Pour mieux aider et couvrir un maximum de besoins, les Restos du Cœur proposent de nombreux services. Social, médical, juridique, éducation… Le travail des Restos du Cœur ne s’achève pas une fois l’assiette terminée !

Ryan garde comme sa maman du lien social et peut réaliser diverses activités grâce aux Restos. "Cela me fait du bien de venir aux ateliers des Restos du cœur. Je me dis que nous on en a quand même besoin" explique-t-il.

Son rêve, devenir styliste, et cela grâce aux ateliers couture qu’il reçoit aux Restos du Cœur : "Je ferai des vêtements pour ma maman" assure-t-il.

Malgré les difficultés de la vie, le petit garçon témoigne toujours d’une grande complicité avec sa maman et témoigne d’une grande maturité :