Revivez le showcase exclusif d’une heure de Patrick Bruel à Viva for Life

Patrick Bruel avait promis un showcase confiné à Sara, Ophélie et Adrien pour Viva for Life. L’artiste a proposé un live de près d’une heure dans lequel il a chanté ses plus grands tubes, sélectionnés par les auditeurs et s’est confié sur sa vie et a apporté une nouvelle fois son soutien à l’opération de solidarité.

Patrick Bruel était la première tête d’affiche de cette huitième édition de Viva for Life et il s’est donné corps et âme pour la cause.

L’artiste a d’abord proposé un live de son dernier titre Le fil, dans la quotidienne télévisée, qu’il a dédié à Viva for Life. Il s’est bien sûr exprimé sur l’opération de solidarité.

Et clou du spectacle, l’auteur-compositeur-interprète français a proposé un live d’une heure, entre 21 et 22 heures, sous la forme de son Stand Up at Home, ses live confinés où il jouait les chansons demandées par ses fans, depuis la terrasse en face du cube. Patrick Bruel a en effet réitéré cette expérience, pour Viva for Life, dans un live Ce soir… ensemble, pour lequel les auditeurs avaient pu demander au préalable, en faisant des dons, la chanson qu’ils souhaitaient le voir interpréter.

Tantôt au piano, tantôt accompagné de sa guitare, il a enchaîné en live ses plus grands tubes comme Stand Up, Place des grands hommes, Au café des délices, ou encore Qui a le droit. Un moment qui a permis à tous de garder un lien et d’apporter un peu de douceur dans une période autant difficile pour la culture que pour la population confinée et la pauvreté qui ne fait qu’accroître, notamment chez les enfants.