Revivez l'intégralité des lives de Viva for Life sur La Une

Julien Doré à Viva for Life : La fièvre en Live - Viva for Life - 21/12/2020 Julien Doré, sur son ancienne tournée a offert au public une collaboration avec des artistes belges. Julien, Caballero et Jeanjass s'étaient rencontré le jour du concert de Julien au Palais 12 et s'était promis de s'enfermer un jour dans un studio pour construire un titre ensemble. De là est né Bla-bla-bla qu'Ophélie apprécie tout particulièrement tout comme son titre hyper connu de Lolita que notre présentatrice Viva for Life avait repris affublée d'une perruque orange en 2015! Un petit moment nostalgie qui a beaucoup fait rire Julien : "Quel talent!" Son attachement à la Belgique date d'il y a longtemps. Son premier groupe s'est inscrit sur Myspace et a décidé de s'identifier comme groupe Belge. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils écoutaient beaucoup de rock qui venait de Belgique comme Sharko. Ensuite, la rencontre avec Brice VDH, qui est devenu comme son frère, a fini de scellé son attachement au plat pays! Souvent entre les Cévennes et la Belgique, il était d'ailleurs à Bruxelles il y a trois jours pour filmer "une surprise". Des images folles qui inaugure une nouvelle production : un film? un clip? On n'en saura pas plus!