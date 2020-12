Revivez l'enfermement des animateurs dans le cube de Viva for Life 2020 et leurs premières impressions

L'enfermement des animateurs dans le cube - Viva for Life - 17/12/2020 C'est parti pour 144h de direct au profit de Viva for Life ! Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver ont rejoint le célèbre cube. Revivez leurs premiers instants de direct en faveur de l'opération de solidarité.

C'est parti pour 144h de direct au profit de Viva for Life ! Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver ont rejoint le célèbre cube. Revivez leurs premiers instants de direct en faveur de l'opération de solidarité. Emmenés par le medley de Noël des The Voice Kids, nos trois animateurs ont rejoint l'entrée du cube en musique et donné leurs derniers ressentis au micro de Walid juste avant d'être enfermés par Anne-Laure Macq pour 144 heures de direct et faire exploser le compteur des dons.

"Obligé de garder le sourire"

Avec la crise sanitaire et actuelle, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver sont plus motivés que jamais pour faire, avec vous, l'année 2020 celle de la solidarité ! Ils ne comptent en effet pas abandonner leur bonne humeur quotidienne, Sara et son sourire légendaire la première : "On est obligé de le garder pour transmettre l'énergie, pour faire des appels aux dons, pour tout donner, on est là pendant six jours six nuits donc on se doit de garder le sourire pour ceux qui en ont besoin et ils en ont besoin. Ils sont vraiment plus nombreux que les années précédentes (...) Les associations ont tiré la sonnette d'alarme" commente l'animatrice du 6-8.

L'authenticité et la spontanéité de Viva for Life

Adrien Devyver, l'animateur de La grande forme et du Grand Cactus, vous réveillera pour la première fois le dimanche matin... à la place de la messe ! Les horaires ont en effet changé et les trois animateurs auront le loisir d'explorer toutes les heures de la journée au cours de leurs 144 heures de direct. "On ne se prépare pas vraiment, on se dit que l'on va laisser place à l'improvisation parce que c'est ce qui marche le mieux finalement dans Viva for Life : l'authenticité et la spontanéité" confie-t-il.

"C'est un cadeau que l'on peut se faire d'être généreux"

Ophélie espère aussi que malgré cette édition confinée, les dons afflueront au profit de l'opération, car donner, cela fait du bien. "Quand on laisse parler le cœur, c'est juste magique, c'est ce que l'on fait depuis sept ans et je pense qu'il faut le faire encore davantage cette année après cette année 2020 compliquée. Il y a encore plus de familles qui ont basculé dans la précarité. (...) C'est un cadeau que l'on peut se faire d'être généreux. Non seulement cela fera plaisir et changera peut-être le quotidien de ces familles-là, mais nous aussi cela nous fait du bien, cela nous enrichira et nous donnera le sourire, on en a tellement besoin en cette fin d'année 2020" estime la présentatrice du JT. Donner aux autres, ça rend heureux mais aussi ça donne du sens à notre vie dans un contexte difficile pour tout le monde. Pensons à ces enfants et agissons.