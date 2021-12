Revivez l'émotion du showcase de Mickaël Miro pour Viva for Life

Mickael Miro le showcase - Viva for Life - 22/12/2021 Mickaël Miro s’était fait connaître du grand public il y a maintenant 10 ans avec son morceau "L’horloge tourne", élue chanson de l’année 2011. Il avait rencontré plus tôt dans la journée les animateurs pour discuter de son nouveau single "Sur la route". Très heureux d'être avec Sara pour aider la cause de Viva for Life. Il a déjà fait son don et choisi une musique qui est passée à la radio ce matin : "We are the World" de Mickael Jackson.