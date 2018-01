Retour sur Viva for Life 2017 en 17 photos

2017, 17 photos... et 17 jours que la 5ème édition de Viva for Life s'est achevée à Nivelles. Une édition qui s'est clôturée sur un record de dons pulvérisé : 4.115.330 € ont été récoltés! Revenons en images sur les moments marquants.

L'entrée de Sara, Ophélie et Cyril dans le cube Nolwenn Leroy enferme Sara, Ophélie et Cyril dans le cube et lance officiellement l'édition 2017 de Viva for Life ! - © Martin Godfroid Pour la deuxième année consécutive, le trio d'animateurs a rempilé aux commandes de ces 144 heures de direct radio et ont tout donné pour faire grimper le compteur. Nolwenn Leroy, la marraine de cette édition nivelloise de Viva for Life, les a enfermé sans scrupule... et elle a bien fait vu le résultat obtenu !

Des défis, toujours plus de défis Pour le défi fil rouge #VernisForLife, Sara De Paduwa n'a pas manqué de vernir les doigts de la nounou du cube, Vincent Dallemagne. - © Martin Godfroid Tout au long de ces 6 jours et 6 nuits, les habitants du cube se sont pliés à de nombreux défis parfois fastidieux, parfois loufoques, parfois totalement improbables ! Il y a eu notamment des défis fil rouge qui ont tenu en haleine le public pour récolter de l'argent et des défis confort pour permettre aux animateurs de gagner des récompenses personnelles. Tous s'y sont pliés !

Des showcases... parfois exclusifs ! Loïc Nottet chante pour la première fois sur scène son single sorti le jour-même "Go to Sleep". - © Martin Godfroid A l'extérieur du cube, de nombreux artistes ont foulé la scène de Viva for Life sur la Grand-Place de Nivelles pour offrir au public des prestations uniques... Kyo, Slimane, Angèle, MC Solaar, Quentin Mosimann, Léa Paci, Nolwenn Leroy, Axelle Red, Blanche, etc. ont tous répondu présents ! Loïc Nottet a même réservé l'exclusivité de son nouveau titre "Go to Sleep" à Viva for Life !

Des moments emplis d'émotion Cyril ne peut refouler ses larmes face aux témoignages. - © Martin Godfroid Viva for Life, c'est aussi se confronter plus que de coutume à la pauvreté infantile présente en Belgique francophone. Après 5 ans d'existence, les chiffres ne faiblissent pas et toujours un enfant sur quatre grandit en étant sous le seuil de pauvreté en Wallonie et un enfant sur trois à Bruxelles. Le travail à accomplir est encore long et il faudra du temps pour pallier cette injustice. En attendant, ça touche : impossible de rester de marbre !

Les témoignages se succèdent et bouleversent Témoigner pour conscientiser les gens... - © Martin Godfroid De nombreuses personnes sont venues témoigner de leur quotidien pour mettre au jour la difficulté d'élever des enfants lorsque l'argent ne suit pas, pour montrer les initiatives mises en place par les associations soutenues par Viva for Life au cours de ces cinq dernières années et pour donner de l'espoir à ceux qui en ont besoin.

De l'émotion, encore Sara venait d'évoquer sa propre expérience. - © Martin Godfroid La fatigue, le manque de confort, l'effervescence autour du cube, les événements qui se succèdent, mais surtout les témoignages ne restent pas sans impact sur les animateurs. Sara, Ophélie et Cyril étaient à vif niveau émotions...

Les nuits dans le cube sont souvent pleines de surprises ! Raphaël Scaïni et Sébastien Nollevaux étaient venus rendre une petite visite à leurs camarades d'aventure. - © Martin Godfroid 144 heures de direct, ça implique également des nuits où il doit tout le temps se passer quelque chose à l'antenne. Tout pouvait d'ailleurs arriver durant la nuit. Les "best of" des nuits en sont la preuve ! De la soirée pyjama complètement déjantée avec Raphaël Scaïni et Sébastien Nollevaux à la nuit de l'étrange, en passant par une soirée jeux télévisés avec Jean Barbera et une Pool Party, de nombreux moments cultes de cette 5ème édition ont eu lieu.

Pad'R croquait, croque et croquera Le caricaturiste Pad'R a couché chaque jour sur papier un instantané de la vie dans le cube. - © Jerome Lambot Les matins avaient aussi leurs lots d'événements ! Pendant que Sara était à l'antenne, que Jérôme de Warzée faisait son Cactus et que Bénédicte Duval venait présenter les associations bénéficiaires de Viva for Life, Pad'R lui croquait la vie du cube ! Nul doute, il a bien cerné Sara, Ophélie et Cyril !

Père Noël et son lutin Maboule Père Noël et lutin Maboule, plus rock'n roll que jamais ! - © Tous droits réservés Cette année encore, Père Noël est parti sur les routes de Wallonie pour vendre ses boules de Noël avec son lutin Maboule. Après cinq étapes à Comines, Philippeville, Liège, Charleroi et Gembloux, le "Boules Truck" était de retour le dernier jour à Nivelles pour annoncer la bonne nouvelle : plus de 50.000 boules ont été vendus au cours de la semaine !

Des invités de marque ont soutenu Viva for Life ! Eddy Merckx n'a pas hésité à mouiller la chemise au profit de Viva for Life ! - © Martin Godfroid De nombreuses personnalités sont passées par le cube pour venir soutenir nos trois animateurs et motiver les troupes à faire exploser le compteur de dons. Eddy Merckx a même donné les premiers coups de pédale d'un premier défi fil rouge épuisant : 300 km à parcourir à vélo en moins de 24 heures.

1.000 cookies sans lécher ses doigts Difficile de rester sérieux quand on doit préparer 1.000 cookies sans les goûter ! - © Martin Godfroid Vous le savez, pour rendre la tâche encore plus compliquée à Sara, Ophélie et Cyril, il leur est interdit de manger de la nourriture solide. Imaginez le cauchemar pour eux quand ils ont eu comme défi de réaliser 1.000 cookies sans pouvoir même se lécher les doigts ! Un défi réussi haut les mains.

Des personnalités RTBF comme vous ne les avez jamais vues Carlo De Pascale retourne en enfance durant la Pool Party ! - © Martin Godfroid Il n'y a pas que Sara, Ophélie et Cyril qui ont donné de leur personne à la RTBF, des chroniqueurs et journalistes comme Carlo De Pascale, Annie Allard, Guillaume Moulaert, Marion Jaumotte, Audrey, Jérôme de Warzée, Fanny Jandrain, David Jeanmotte, etc. ont aussi vivement participé à Viva for Life !

Cuby, le retour Comment ne pas fondre devant cette petite boule de poils ? - © Martin Godfroid Le chat Cuby a fait son retour dans le cube de Viva for Life pendant 48 heures après un défi confort réussi. Le compagnon à quatre pattes de Sara, Ophélie et Cyril n'a cessé de faire fondre les coeurs. Miaouuuuu !

Les enfants se sont mobilisés pour les enfants 200 élèves de l'Athénée Royal de Nivelles se sont réunis devant le cube pour un flashmob géant ! - © Martin Godfroid A l'extérieur du cube, les nombreux organisateurs des défis Viva for Life sont passés remettre leur chèque. Parmi les 280 défis réalisés cette année, les écoles ont participé en masse : 70 écoles se sont mobilisées ! Certaines ont d'ailleurs organisé des défis en direct comme ce flashmob géant. Les enfants ont plus que jamais soutenu leurs pairs avec aussi cette chaîne de 300 enfants organisée par l'équipe des Niouzz ! Des sommes parfois astronomiques ont été récoltées grâce à votre mobilisation.

Les ados et les jeunes ont répondu aussi présents ! Sunny, Tahiti et Abdel en vrai représentaient la jeune génération. - © Martin Godfroid En partenariat avec Tarmac, le nouveau média 100% digital de la RTBF, une nuit consacrée aux jeux vidéo s'est déroulée dans le cube. "Gaming for Life" a permis de récolter des dons sur la plateforme Twitch qui permet de visionner en streaming des gamers en pleine partie de Mario Kart ou autre ! La jeune génération est de plus en plus touchée par l'opération Viva for Life. Ces 12 heures de gaming en direct ont permis d'amasser 1.150 € supplémentaires.

Les artistes en interviews et sessions acoustiques MC Solaar était très attendu par le public lors de son passage à Viva for Life. - © Martin Godfroid En plus de leurs showcases sur la scène de la Grand-Place de Nivelles, les artistes ont expliqué les raisons de leur engagement auprès de Viva for Life et ont parfois offert une version acoustique de leurs tubes. MC Solaar, Slimane, Léa Paci, Loïc Nottet, Axelle Red, Mia Lena, Sloane, Typh Barrow, Vitaa, Delta, etc.

4.115.330 € ! Woaaaw ! Explosion de joie lors de la découverte du montant final récolté pour Viva for Life ! - © Martin Godfroid Que dire à part : merci, merci, MERCI ! Le record de 2016 a été pulvérisé et, tous ensemble, nous avons su dépasser la barre des 4 millions d'euros !