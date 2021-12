Retour sur la 3e journée à Viva for Life : les animateurs pètent des plombs !

Récap des dernières 24h - 20/12 - Viva for Life - 20/12/2021 Le compteur des heures descend de plus en plus, le moral des troupes est toujours au beau fixe mais la fatigue se fait sentir et la faim aussi. Si on peut compter sur nos trois animateurs Ophélie Fontana, Marco Leulier et Sara de Paduwa pour tenir la barque d'une main forte, on peut quand même voir que ce n'est pas facile tout le temps. Le plus gros soucis pour l'instant : la fatigue et la faim. La fatigue, elle est compensée par la gentillesse des nombreuses personnes qui viennent sur la Grand-Place de Tournai et par les appels du fanwall qui reboostent le moral.