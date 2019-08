Redécouvrez les plus belles photos de Viva for Life

En cette journée mondiale de la photographie, ce lundi 19 août, nous nous sommes plongés dans nos archives pour vous dégoter les plus belles photos de Viva for Life et vous faire revivre ces moments forts !

Des animateurs toujours aussi motivés

Êtres enfermés dans un studio de verre sans nourriture solide pendant 6 jours et 6 nuits, c’est le défi que relèvent chaque année nos animateurs pour mettre en lumière la cause et récolter des dons. Et leur motivation est sans limite !

"La fatigue, la faim, le bruit, la promiscuité sont secondaires... [...] Donner, ça fait du bien ! Plus on donne, plus on se sent humain. Vraiment." Sara De Paduwa

"Nous avons le devoir de faire vivre chaque enfant dans des conditions décentes pour son épanouissement physique et mental. Chaque geste compte. On a donc besoin de vous." Adrien Devyver

"Ces enfants, ces familles, ces associations qui ont besoin de nous, de notre aide. Les chiffres sont là pour nous rappeler cette réalité, cette pauvreté infantile galopante. Donner rend heureux." Ophélie Fontana