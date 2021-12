Ray Cokes, animateur légendaire de MTV, soutient Viva for Life avec un message fort et élogieux

Animateur phare de MTV Europe dans les années 1980 et 1990, Ray Cokes a été invité dans le Cube de Viva for Life par Raphaël Scaini. Depuis Berlin, il a apporté son soutien... en anglais à la cause ! Un message qui a ému les animateurs.

Ray Cokes de MTV à Viva for Life - Viva for Life - 19/12/2021

Animateur phare de MTV Europe dans les années 1990, Ray Cokes a été invité dans le Cube de Viva for Life par Raphaël Scaini. Depuis Berlin, il a apporté son soutien… en anglais à la cause ! Un message qui a ému les animateurs. Il a embrassé Madonna. Il a failli sortir avec Kylie Minogue. Il a interviewé les plus grandes stars du rock. Il a surtout bercé l’adolescence de nombreuses personnes dans les années 1990 : Ray Cokes, animateur emblématique de Most Wanted sur MTV, a apporté son soutien à Viva for Life. En duplex depuis Berlin, il a livré sa meilleure partition pour louer l’opération de solidarité. Toujours armé de son humour typiquement britannique et de sa légendaire bonne humeur, l’animateur anglais s’est rappelé au bon souvenir du public belge. Raphaël Scaini avait réservé cette belle surprise à Ophélie, Sara et Marco dans le Cube, en les mettant en contact avec l’animateur britannique, en duplex depuis Berlin. Les deux hommes se connaissent bien puisque Ray Cokes rejoint de temps à autre l’animateur de Classic 21 pour son émission Coffee on the Rocks.

"Ce que vous donnez, vous le recevez au millionième"

Avant d’être une star de la télévision, Ray Cokes a vécu dans un milieu modeste. Il a donc pleinement conscience de l’importance de Viva for Life pour les associations qui luttent face à la pauvreté infantile. Il s’est donc adressé, en anglais, aux éventuels étrangers qui suivent l’opération de solidarité. La famille Viva for Life s’agrandit en effet à l’international. "Si vous avez perdu votre chemin, si vous avez besoin de n’importe quelle aide, il y a d’autres personnes qui sont dans votre cas. Etre au service des autres est donc fantastique parce que ce que vous donnez, vous le recevez au millionième" déclare-t-il. "Ce qu’il se passe ces jours-ci à la RTBF touche aux enfants dans le besoin et vivant sous le seuil de pauvreté, des enfants qui ne peuvent pas s’en sortir tout seuls. Mais vous pouvez les aider en vous rendant simplement sur vivaforlife.be et donnez autant d’argent que vous pouvez. Je sais qu’il est très difficile pour tout le monde de vivre sous le covid : beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et perdu de l’argent partout. Mais il y a toujours quelques pièces cachées quelque part dans notre manche". Je vous le promets : rendre service, être gentil avec les autres est la meilleure chose que nous puissions faire dans notre vie donc s’il vous plaît : donnez généreusement autant que vous pouvez parce que quelque part il y a un enfant dans le besoin.

Raphaël, Ophélie et Sara secoués par l’appel aux dons de Ray Cokes

Raphaël Scaini mais aussi Ophélie Fontana et Sara De Paduwa sont restés sans voix face à ce message à la fois sensible, classe et éloquent. "Mon pote, tu m’as fait chialer. […] Je regardais Ray sur MTV balancer des clips sur Most Wanted et entendre sa voix et ce qu’il vient de dire me replonge dans mon adolescence" a lancé celui qui avait épaulé Sara dans le Cube lors de la 1e édition de Viva for Life.