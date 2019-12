Raphaël Scaini en quête de mini-superhéros !

Les écoles sont de plus en plus mobilisées pour cette 7ème édition de Viva for Life ! Pour les mettre à l’honneur, Raphaël Scaini enfile à nouveau son costume de "Superslip".

Cette année encore, les écoles se sont plus que jamais mobilisées. Partout en Wallonie et à Bruxelles, les élèves ont organisé de chouettes activités pour récolter un maximum de dons au profit de l’opération. Babyfoot humain, activités ludiques, chorales, nage en duo… les écoles ont fait preuve d’une imagination sans limite. Raphaël Scaini alias "Superslip" ressort sa cape et son collant pour venir les aider à réaliser leurs défis. Au final, on se rendra compte que les superhéros ne sont pas forcément ceux qui portent un joli costume mais que ce sont bien les enfants.