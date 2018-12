Raphaël Scaini, Anne-Laure Macq et Sébastien Nollevaux toujours au poste !

La cinquième nuit dans le cube était celle de la famille. Et qui dit famille Viva for Life, dit forcément Sébastien Nollevaux et Raphaël Scaini. Comme à chaque fois, ils ont mis l'ambiance dans le cube.

En 2013, Sébastien Nollevaux et Raphaël Scaini s'enfermaient dans le cube pour la première édition de Viva for Life avec Sara de Paduwa. Cinq ans plus tard, ils sont toujours aussi fidèles à l'opération. Et si Anne-Laure Macq n'a encore jamais été "enfermée" dans le cube, elle aussi fait pleinement partie de la grande famille Viva for Life.



Les trois sont donc venus passer la soirée avec Ophélie et Adrien et comme à chaque fois avec eux, l'ambiance était au rendez-vous. Ils sont néanmoins revenus plus sérieusement sur leur expérience passée et les souvenirs qu'ils en gardent.