Quels artistes viendront soutenir les animateurs pendant Viva for Life ?

La 8e édition de Viva for Life approche à grands pas ! Voici les artistes qui viendront soutenir Sara, Ophélie et Adrien et que vous pourrez suivre sur tous nos médias.

En cette année bouleversée par la pandémie, l’édition 2020 de Viva for Life se réinvente.

C’est au pied de la Tour Reyers, en mode confiné, que Sara, Ophélie et Adrien s’enfermeront dans le studio de verre pour 6 jours et 6 nuits. Toujours aussi motivés et engagés, Sara, Adrien et Ophélie s’engageront pour un marathon de 144 heures d’antenne à suivre sur tous nos médias.

Si les trois animateurs devront rester confinés dans le studio, ils ne seront pas seuls pour autant ! De nombreux artistes viendront les soutenir et leur offrir un moment musical unique sur la terrasse spécialement aménagée à côté du studio.

Parmi les grands noms des scènes belges et françaises, Viva for Life aura notamment le plaisir d’accueillir Patrick Bruel, Pascal Obispo, Typh Barrow, Grand Corps Malade, Julien Doré, Gautier Capuçon ou encore Adamo qui aura l’honneur de partager l’émotion de Sara, Ophélie et Adrien à leur sortie du cube.

Le public ne sera pas autorisé sur le site mais pourra profiter de l’événement en direct sur VivaCité, sur Auvio et sur les réseaux sociaux de Viva for Life. Les meilleurs moments de ces prestations seront aussi à découvrir dans le résumé quotidien de La Une à 18h30.

Important ! Les prestations des artistes se dérouleront sans public en raison des mesures sanitaires. Les spectateurs ne seront pas autorisés sur le site.